New Jersey, aereo cargo va a fuoco dopo impatto con uccelli

Undella compagnia di logistica FedEx è stato costretto a un atterraggio di emergenza nell’aeroporto di Newark in Newche uncon alcuniha provocato un incendio al motore. Non sono stati riportati feriti e l’incendio sulè rimasto confinato al motore. L’atterraggio di emergenza ha causato una breve sospensione del trafficoper precauzione, ma le operazioni sono riprese poco. Un portavoce di FedEx ha dichiarato che l’era diretto a Indianapolis. L’atterraggio di emergenza avviene in un momento di crescente attenzione negli Stati Uniti ai problemi nell’ambito dell’aviazione. Nell’ultimo mese, in Nord America si sono verificati quattro gravi disastri aerei, tra cui lo schianto di unin Alaska il 6 febbraio, che ha ucciso tutte le 10 persone a bordo, e la collisione a mezz’aria del 26 gennaio tra un elicottero dell’esercito e un volo American Airlines a Washington, che ha causato la morte di tutte le 67 persone a bordo dei due velivoli.