Calcionews24.com - Nesta: «Dobbiamo stimolare i giocatori in ogni modo possibile; rischio contestazione? Giusto che i tifosi esprimano quello che provano, ecco cosa mi ha detto Spalletti»

Le parole di Alessandro, tecnico del Monza, in conferenza stampa in vista della partita dei brianzoli contro il Torino Alessandroha parlato in conferenza stampa in vista della partita del Monza contro il Torino. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Stiamo cercando ditutti icon tutti i modi possibili. .