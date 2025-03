Ilrestodelcarlino.it - Nell’estate dell’Arena Gigli brilla un’altra stella. Arriva Jimmy Sax, migliore sassofonista al mondo

Sax, ilpiù famoso al, torna live in Italia e farà tappa anche a Porto Recanati con un concerto in programma il 31 luglio all’arena, dove sarà accompagnato dalla Symphonic dance orchestra, diretta dal maestro Vincenzo Sorrentino. Durante lo spettacolo, prodotto da Wonder Manage e promosso da Gr Show,Sax (nella foto) suonerà diverse hit mondiali come "No man no cry" e "Time", e tutti i brani del suo ultimo album "Million Miles". Di origini francesi, si è esibito dal vivo negli ultimi quattro anni in location iconiche come Saint Tropez, Cannes, Saint Barth, Dubai, Parigi, Monaco, Taormina, Capri, solo per citarne alcune, affiancato dal manager Tony Ciotola. E nel biennio tra il 2022 e il 2024 ha registrato oltre 200mila spettatori durante il suo tour europeo.