Nella serie Zero Day Dan Stevens si è superato nel calarsi nei panni di un complottista di serie A

-spoiler alert - questo articolo contiene dei dettagli suDayDanè, per sua stessa ammissione, facilmente attaccabile nel nuovo thriller politico di Netflix,Day. Interpreta l'agghiacciante e riconoscibile Evan Green, un demagogo del tg della notte la cui ira incendiaria è diretta con incrollabile compiacimento verso l'ex presidente degli Stati Uniti George Mullen, interpretato da Robert De Niro, l'uomo scelto dal presidente in carica per guidare una commissione che indaga sulle cause di un catastrofico attacco informatico a livello nazionale anche a rischio di violare i diritti civili.La tossicità di Green è resa così bene dache, quando alla fine Mullen usa i poteri conferitigli dalla commissione per arrestarlo e interrogarlo, facciamo tutti un po' il tifo per questa palese prevaricazione da parte del governo.