Sport.quotidiano.net - Nel trofeo di Bastia Umbra 22 podi e 34 record personali. Centro Nuoto Copparo sul podio a squadre

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ultimo meeting della stagione in vasca lunga per gli atleti di categoria del, che asono scesi in acqua a caccia di qualche pass per le finali dei campionati regionali per il 18°’Città di’. In terra, gli atleti copparesi, finalmente con la squadra quasi al completo, anche se ancora con qualche incerottato, hanno realizzato molti risultati di valore e i più giovani continuano nel trend di miglioramento evidenziato fino ad oggi. Il bilancio finale recita numeri di quelli che alzano il morale, infatti con 22(7 ori, 9 argenti e 6 bronzi), 15 finali disputate nelle gare dei 100 metri, 34 primatiilè salito sul terzo gradino delo nella classifica a. Ma andiamo con ordine ed iniziamo con i 22che portano il nome di Matteo Andreotti, che nella categoria ragazzi sale sulo per ben sei volte, è d’oro nei 100 e nei 200 farfalla con primato personale nei 100 (58”65) ed è argento nei 50 farfalle e nei 50, 100 e 200sl; di Anna Maccanti che nella categoria ragazzi sale sul gradino più alto nei nei 50 dorso Personal Best a 33”73, nei 100 dorso PB a 1’09”90 e nei 200 dorso, ed è anche di bronzo nella finale dei 100 farfalla, di Morgan Ori (ragazzi) che nella finale dei 100 dorso è d’oro con il proprio personale a 1’00”51, vince anche i 200 dorso ed è d’argento nei 400sl, di Giulia Vaccari (assoluti) terza nei 50 e nei 200 dorso, di Lorenzo Benini (ragazzi 14) 2° nelle medesime gare con tanto di primato, i due centrano anche la finale dei 100 dorso dove si piazzano rispettivamente sesta e quarto.