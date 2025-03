Oasport.it - NBA, i risultati della notte (1 marzo): Jokic affonda i Pistons, Doncic e LeBron scacciano i Clippers

Leggi su Oasport.it

Si sono disputati questaben dieci incontri dell’NBA, con diversi big match d’alta classifica. A iniziare da Detroit-Denver Nuggets, passando per Atlanta Hawks-Oklahoma City Thunder, fino ad arrivare all’affascinante Boston Celtics-Cleveland Cavaliers. E senza dimenticare il derby di Los Angeles tra Lakers e. Ecco come è andata.Si ferma la striscia di vittorie dei Detroitche cedono ai Denver Nuggets per 119-134. Match praticamente sempre in mano a Denver, con iche restano in partita il primo tempo, ma nella ripresa vengono travolti dalla furia di Nikola, che chiude con l’ennesima tripla doppiasua carriera con 23 punti, 17 rimbalzi e 15 assist; cui si aggiungono i 31 punti di Jamal Murray. Successo esterno anche ad Atlanta, dove gli Hawks cedono 119-135 agli Oklahoma City Thunder.