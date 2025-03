Nba | ai Lakers il derby di Los Angeles Cleveland passa a Boston

Leggi su Sportface.it

I Losvincono ilcon i Clippers 106-102. Luka Doncic e LeBron James non mancano all’appello. L’ex Mavs, nel giorno del suo 26° compleanno, chiude con 31 punti e 5 assist, sempre con percentuali migliorabili. Il Prescelto va in doppia doppia con 28 punti e 13 rimbalzi. 59 dei 106 punti dei gialloviola arrivano dal duo Doncic-James. Clippers battuti. Non basta la doppia doppia da 27 punti+16 rimbalzi di Ivica Zubac e i 21 punti di Kawhi Leonard. 18 punti+7 rimbalzi+9 assist per James Harden. Dopo un avvio shock (sotto 25-3),rimonta e123-116. Donovan Mitchell c’è e mette a referto 41 punti e 5 assist. Darius Garland ed Evan Mobley ne aggiungono 20 e 17. Celtics alla seconda sconfitta in fila, nonostante un Jayson Tatum monstre da 46 punti, 16 rimbalzi e 9 assist e un Jaylen Brown da 37 punti e 5 assist.