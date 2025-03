Sport.quotidiano.net - Nazionale Under 17 femminile. San Marino cede all’Italia nell’amichevole di Tirrenia

Passata nel frattempo da16 ad17, l’unicadi Sanha bissato il test amichevole che lo scorso anno, di questi tempi, ne aveva fatto segnare l’esordio assoluto in campo inter, benché l’occasione di allora, esattamente come quella attuale, non avesse carattere ufficiale. In ogni caso, al Centro di preparazione olimpica di, il confronto con la selezione Calcio+15 dell’Italia ha, se non proprio tutti, gran parte dei crismi di una partita vera tra Nazionali. Ad iniziare, naturalmente, dal rito degli inni pre-gara. Il commissario tecnico Giacomo Piva approccia il primo dei tre tempi da 30’ con Arianna Forcellini tra i pali e, davanti a lei, Aurora Terenzi, Paolini, Carli, Benedettini, Andreini, Yazici, Penserini, Bianchi, Francini e Paone. La selezione italiana chiude la prima frazione sul 2-0, effetto delle marcature di Saragoni al 9’ e di Elshamy al 25’.