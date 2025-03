Unlimitednews.it - Nave Vespucci, Crosetto “Tour mondiale ha raccontato Italia nel mondo”

ROMA (ITALPRESS) – “Con entusiasmo 30 Paesi in 5 continenti hanno accolto la. Circa mezzo milione di persone sono salite a bordo, scoprendo la storia, la cultura e le tradizioni del nostro Paese. In ognuno dei 35 porti toccati abbiamo dimostrato che l’è accoglienza, rispetto, amicizia tra popoli. Ilhal’al, confermando la nostra Nazione quale modello di umanità e relazioni basate sul rispetto reciproco. Ora, con ilMediterraneo, vogliamo raccontare ilall’, rendendo ogni tappa momento di confronto, crescita e condivisione. Oggi, a Trieste, anche la prima tappa di una nuova avventura che si apre con il ‘Villaggio IN’, per portare emozioni, storie e immagini di questa straordinaria impresa”. Lo ha affermato il ministro Guidoin occasione del rientro delladella Marina Militare indopo il suonel