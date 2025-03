Ilgiornaleditalia.it - Natalità. Bordignon, presidente Forum Associazioni Familiari: “Investire nella famiglia per contrastare la crisi di natalità e della genitorialitá”

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

"Porre l’attenzione su temi fondamentali come la culturagenitorialità e la promozioneè oggi più che mai urgente e necessario, soprattutto in un momento in cui il nostro Paese è segnato dalla continua e preoccupante riduzione del numero di nuovi nati ma anche dalla necessità di