NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER, arriva una nuova versione di Sasuke Uchiha

Il leggendario ninja del clansi unisce alla battaglia con il nuovo Special Master-Ninjutsu Training Vol.43. I giocatori potranno ora impersonare(Young Ver. Final Battle), sfruttando il suo potente Ninjutsu e la devastante tecnica segreta Cursemark Second State per ottenere un vantaggio strategico sugli avversari.Nuovi contenuti per l’avatarOltre a, il DLC introduce nuovi elementi di personalizzazione per l’avatar, tra cui:Due costumi:Outfit Childhood Ver. eOutfit Back in Time Ver., disponibili per personaggi maschili e femminiliUna benda per l’occhioUnapettinaturaIl titolo onorario “The Vengeful”Starter PackDa oggi è disponibile anche ilStarter Pack, che include:Dieci Moonlight ScrollsTre set di DLC con diverse versioni di:DLC14)DLC27(Last Battle)DLC43(Young Ver.