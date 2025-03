Panorama.it - Napoli, punto scudetto. Inter, solo sofferenza

La montagna del matchdel Maradona ha partorito il topolino di un pareggio che lascia invariata la classifica, anche perché l’Atalanta ha sprecato l’ennesima occasione in casa dove nel 2025 non è mai riuscita a vincere. Uno a uno, botta e risposta tra Dimarco e Billing in coda a una sfida su ritmi europei, non bella esteticamente ma coinvolgente per intensità e durezza del confronto. Non meritava di perderla, Conte, perché i suoi giocatori sono stati capaci di ribellarsi al destino avverso moltiplicando gli sforzi per far cadere il muro eretto da Inzaghi davanti alla porta di Martinez. Giusto, dunque, che alla fine la breccia abbia fatto crollare la difesa restituendo al risultato una parvenza di veridicità rispetto a quanto mostrato.Ilper uno non fa bene a tutte e due. Può sembrare sia più utile all’, che esce imbattuta nellada uno stadio che è stato una bolgia infernale.