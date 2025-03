Terzotemponapoli.com - Napoli, parla Di Lorenzo

Giovanni Di, capitano del, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del big match contro l’Inter. Di seguito le parole del capitano del.Di: “Febbraio è stato complicato a livello di risultati” “Febbraio è stato complicato a livello di risultati, ma il gruppo è sempre stato focalizzato. Stasera abbiamo dato una grande risposta sul campo. Siamo contenti per questa grande prestazione, peccato per il risultato perché meritavamo di più. Abbiamo avuto un bell’approccio alla gara, il mister era contento di questo.Disulle parole di Conte all’intervallo “Ci ha dato qualche indicazione per aggiustare qualcosa. Nel secondo tempo abbiamo messo in campo le nostre qualità”.Sullo scudetto“Siamo in alto dopo tante partite, non siamo lì per caso.