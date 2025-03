Serieanews.com - Napoli, Manna accelera e piazza l’affondo: scelto il sostituto di Kvara, arriva a luglio

all’assalto: ecco il vero obiettivo per l’estate,ilditskheliaildi– SerieAnewsIlscenderà tra pochi minuti al Maradona nel big match che può anche valere lo scudetto. In campo gli azzurri sfideranno l’Inter di Inzaghi nuova capolista del campionato dopo la caduta delad Empoli. Tre punti nelle ultime quattro partite per i partenopei che hanno vissuto un febbraio da incubo. Si volta pagina, però, con l’assalto al primo posto e la volontà di rimettersi in carreggiata riprendendo il feeling con la vittoria e cancellando il ko di Como.La squadra di Antonio Conte è pronta per l’impresa, per centrare bottino pieno ed alimentare nuovamente le voci di scudetto, un sogno più che un obiettivo, almeno in questa stagione di ricostruzione dopo le macerie lasciate l’anno scorso.