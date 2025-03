Internews24.com - Napoli Inter, sorpresa a centrocampo per Conte: la probabile formazione

di Redazioneper: laper il big match di oggi pomeriggioCosi l’edizione odierna de il Corriere dello Sport sulle probabili scelte diper il big match di oggi tra:PROBABILI SCELTE- «Billy per Billing. Dovrebbero essere la qualità e le geometrie a spuntarla sulla presenza scenica, cioè atletica e nel gioco aereo, del collega. Un regista di ruolo, brevilineo e più tattico, al fianco di un altro direttore di gioco: Gilmour al posto di Anguissa, alla destra di Lobotka, è un’idea di passo più svelto nei duelli con le mezzali dell’. Per il resto sarà lo stessodi Como: Meret in porta; tris di centrali composto da Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno; Lobotka e McTominay oltre a Gilmour in mediana, con Politano a destra e Spinazzola a sinistra a tutta fascia.