Napoli-Inter, sold-out al Maradona

Manca sempre meno ae, come prevedibile, ilva pian piano riempiendosi. Da zero a. Oltre 53 mila. E’ questo il numero di spettatori previsto nell’impianto di Fuorigrotta per la partita tra la prima e la seconda della classe. I tifosi azzurri già da almeno un’ora si stanno avviando verso lo stadio. La Società stessa aveva raccomandato di arrivare in anticipo. Lo stadio azzurro è-out, come viene annunciato dal club stesso tramite un comunicato ufficiale: “Più di 53.000 cuori azzurri spingeranno i nostri ragazzi nel Big Match di oggi al. Preparate la voce, vi aspettiamo. ForzaSempre!”. Sarà anche occasione per festeggiare il capitano., 260 presenze in azzurro per Capitan Di LorenzoGiovanni Di Lorenzo continua ad avanzare nella classifica all time deled oggi taglierà un altro traguardo personale.