Internews24.com - Napoli Inter, si ferma Dimarco? L’esterno lascia il campo. Le sue condizioni

di Redazione, siil. Le suenel corso della sfida. Altri problemi per InzaghiMomento di difficoltà per l’di Simone Inzaghi, che in questo secondo tempo della sfida contro il, deve affrontare l’ennesimo problema fisico per un suo esterno. Questa volta è toccato all’autore del gol che finora sta decidendo la sfida del Maradona.si è accasciato e ha chiesto il cambio al tecnico nerazzurro,ndo ila metà della ripresa.A quanto riportato da Dazn, si tratterebbe di una contrattura ai flessori peritaliano, che è stato sostituito subito, anche per evitare peggioramenti. Al suo posto è entrato Pavard e l’sembra essersi sistemata con un 4-4-2, vista anche l’emergenza che riguarda gli esterni nerazzurri.