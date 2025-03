Sololaroma.it - Napoli-Inter, sfida Scudetto al Maradona: Streaming Gratis e Diretta Live

Ventisettesima giornata di Serie A che è iniziata ieri, venerdì 28 febbraio, con il ritorno alla vittoria della Fiorentina, impostasi per 1-0 sul Lecce. Tutti gli occhi però sono puntati sullo Stadio Diego Armando, dove alle ore 18 si affronterannoed, in unache promette spettacolo e tensione, con due squadre che vorranno dare entrambe un segnale di forza agli avversari. Padroni di casa che cercheranno infatti di tornare in vetta alla classifica dopo averla persa meno di una settimana fa, mentre i nerazzurri vorranno piazzare il primo significativo allungo stagionale, che potrebbe abbattere moralmente la formazione di Antonio Conte.Il momento diche si presenta a questo appuntamento in un periodo certamente non positivo, con la perdita del primo posto in classifica che è stata laconseguenza delle difficoltà incontrate.