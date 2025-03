Internews24.com - Napoli Inter, sarà di nuovo Lautaro contro Lukaku: i due “ex amici” si affrontano in un match cruciale per lo scudetto

di Redazione, il ritorno della “Lu-La” accende il bigche potrebbe dire tanto sul prosieguo del campionato: i dettagliIl duello tradi questo weekend non è solo una semplice sfida tra due squadre di vertice, ma rappresenta anche un affascinante confronto tra due dei più talentuosi attaccanti della Serie A:Martínez e Romelu. I due ex compagni di squadra, ora rivali sul campo, si ritroveranno faccia a faccia in unper le ambizioni di entrambe le formazioni nella corsa allo. Di seguito, l’analisi della Gazzetta dello Sport.QUASI– «In questa relazione di umani sentimenti siamo passati al terzo e ultimo stadio: l’indifferenza. Prima tra RomeluMartinez era tutto un cinguettìo di uccellini, quei due sembravano nati per stare felicemente insieme: prima trascinavano l’fino allonumero 19, poi due anni dopo per poco non sbaciucchiavano una Champions.