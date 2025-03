Spazionapoli.it - Napoli-Inter, risolto il dubbio: la mossa a sorpresa di Conte

In vista di, Antonioscioglie tutti i dubbi di formazione: ecco laper battere InzaghiSettimana non facile per Antonio, che dopo la gara contro il Como ha dovuto constatare l’assenza pesantissima di Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista ha subito un infortunio al soleo dopo la trasferta al Sinigaglia e sarà indisponibile fino al rientro dalla sosta.Così, ildeve scendere in campo contro l’senza uno dei suoi migliori giocatori. E l’alternativa sarebbe anche pronta.ha parlato benissimo di Billing in conferenza stampa, elogiandolo per l’atteggiamento mostrato a Como, quando è stato chiamato in causa per la prima volta:“La partita contro il Como credo sia servita a Billing per entrare sempre di più in questo discorso. Oggi lui, a differenza del pre Como, è un giocatore per il quale a tutti gli effetti non ho preoccupazione a farlo giocare.