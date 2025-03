Internews24.com - Napoli Inter, per i nerazzurri c’è un tabù da sfatare: ecco quale

di Redazione, la squadra di Inzaghi è chiamata aunche riguarda Conte: i dettagliLa grande sfida train programma questo pomeriggio rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre, ma in particolare per ie Simone Inzaghi. Il clubista è atteso aunlegato a Antonio Conte, ex tecnico dell’e attuale allenatore del. Secondo il dato riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, ildi Conte non è mai rimasta per cinque match consecutivi senza vincere in Serie A. L’ANALISI DELLA GAZZETTA DELLO SPORT – «Ilnon trova il successo da 4 partite in campionato, con tre pareggi e una sconfitta: una squadra di Conte non è mai rimasta per cinque match consecutivi senza vincere in Serie A. Gli azzurri, dopo la sconfitta con il Como di Fabregas, potrebbero perdere due gare di fila per la prima volta da dicembre 2023, in cui uno dei due ko fu proprio contro l’in casa (0-3).