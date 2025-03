Napoli-Inter pagelle | Dimarco alla Maradona Bastoni un muro

Leggi su Ilnerazzurro.it

. Finisce 1-1 la sfida scudetto tra. Nerazzurri che dopo il vantaggio disono spariti dal campo. Inzaghi dopo il vantaggio e i cambi di Calhanoglu eha cercato la via difensiva e del catenaccio per portarla a casa ma non ci è riuscito ad una manciata di minuti dfine. Ecco ledei nerazzurriMartinez 6,5 – L’uscita su Raspadori fa tremare i tifosi nerazzurri, ma l’attaccante spreca. Si riscatta con una grande parata su McTominay, e anche sul tiro di Billing fa il possibile, ma nulla può sul tap-in.Bisseck 6 – Bravo in chiusura su McTominay, ma nel finale si fa attirare fuori posizione, aprendo il varco per il pareggio del.Acerbi 6 – Questa volta Lukaku gli crea più problemi rispetto ai precedenti confronti, soffre soprattutto nel finale.