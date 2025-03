Napoli-Inter | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Il sabato di Serie A mette sul piatto l'attesissimo big match con vista scudetto tra. Oggi, 1° marzo, gli uomini di Antonio Conte ospitano i nerazzurri al Maradona, in un confronto che dirà tanto sulle ambizioni delle due squadre per il titolo. I campioni d'Italia in carica sono in testa .