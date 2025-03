Internews24.com - Napoli Inter, occhi puntati su Romelu Lukaku: ogni partita contro i nerazzurri non sarà mai una qualsiasi per il belga

Leggi su Internews24.com

di Redazionesfida ida grande ex: riflettorisulnel big match che può valere una grande fetta di scudettoQuesta sera, nellatra, l’attenzionerivolta in particolare all’ex attaccante nerazzurro. Dopo aver vissuto due anni con la maglia dell’, ilha lasciato il club nell’estate del 2023, come è noto. Di seguito, l’analisi del Corriere dello Sport.RICORDI– «Dicono, e magarianche vero, chel’nonmai unaper: tre stagioni, 132 partite, 78 gol, uno scudetto, una Supercoppa italiana, una Coppa Italia. Troppi ricordi e implicazioni, tante storie tese. Lui, Lautaro, l’addio nel silenzio nell’estate 2023, il rapporto che sfuma con i vecchi compagni, il matrimonio di Dimarco, i fischi e gli insulti di San Siro.