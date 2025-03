Napoli-Inter Marotta | Lautaro? Situazione stucchevole Sembra abbia commesso chissà quale crimine

Leggi su Ilnerazzurro.it

A pochi minuti dal fischio d’inizio di, big match della 27ª giornata di Serie A, il presidente nerazzurro Beppeha parlato ai microfoni di DAZN, analizzando il momento della squadra e commentando le recenti vicende legate aMartinez.Sulle difficoltà negli scontri diretti“Essere ancora in corsa in Champions è motivo d’orgoglio, ma per la storia del club è una normalità. Dispiace per l’uscita delle altre italiane, il ranking ne risente e questo può creare problemi. Per quanto riguarda gli scontri diretti, fanno parte delle statistiche: ci sono ancora 12 partite da giocare e non contano solo questi match. Oggi l’Atalanta ha pareggiato con il Venezia, segno di un campionato pieno di insidie e incertezze.”Sul casoMartinez“Non ne avrei parlato, ma è doveroso farlo.