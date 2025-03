Internews24.com - Napoli Inter LIVE 0-1: si va all’intervallo

di Giuseppe ColicchiaAppuntamento alle 18 al Maradona per, la supersfida del 27° turno di Serie A: segui con noi la cronacadel matchTutto pronto allo stadio Maradona per. La squadra di Antonio Conte ospita quella di Simone Inzaghi per una sfida d’altissima classifica tra le prime due della classe: l’incontro di oggi è valevole per il 27° turno del campionato di Serie A. Segui con noi la cronacatestuale dell’incontro.AGGIORNA LACRONACA1? Fischio d’inizio – Si comincia!5? Ritmi frenetici in questo avvio di gara – Lautaro punta la difesa avversaria ma perde il pallone.10? Gioco fermo per alcuni minuti –viene lo staff medico dell’dopo una botta alla coscia ricevuta da Calhanoglu.11?vento duro di Rrahmani da dietro su Thuram – I nerazzurri chiedono il giallo, per Doveri non è nemmeno fallo.