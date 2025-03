Internews24.com - Napoli Inter LIVE 0-0: inizia il match!

Leggi su Internews24.com

di Giuseppe ColicchiaAppuntamento alle 18 al Maradona per, la supersfida del 27° turno di Serie A: segui con noi la cronacadelTutto pronto allo stadio Maradona per. La squadra di Antonio Conte ospita quella di Simone Inzaghi per una sfida d’altissima classifica tra le prime due della classe: l’incontro di oggi è valevole per il 27° turno del campionato di Serie A. Segui con noi la cronacatestuale dell’incontro.CRONACA1? Fischio d’inizio – Si comincia!Migliore in campo nel primo tempo:, IL TABELLINO: 0-0(3-5-2): 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 4 Buongiorno; 21 Politano, 6 Gilmour, 68 Lobotka, 8 McTominay, 37 Spinazzola; 11 Lukaku, 81 Raspadori. A disposizione: 14 Contini, 96 Scuffet, 5 Jesus, 9 Okafor, 15 Billing, 16 Marin, 17 Ora, 18 Simeone, 16 Ngonge, 29 Hasa.