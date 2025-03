Napoli-Inter le ultime sulla formazione | un solo dubbio per Inzaghi

Leggi su Ilnerazzurro.it

. È il giorno di, la supersfida scudetto tanto attesa. Due squadre agli antipodi, così come i loro allenatori: da un lato il raffinato e teorico, dall’altro il grintoso e pragmatico Conte. Il sorpasso nerazzurro in classifica ha acceso ulteriormente la rivalità, con l’Atalanta spettatriceessata.LedelNessunsul modulo: sarà ancora 3-5-2 con la coppia Raspadori-Lukaku in attacco. Olivera torna a disposizione, ma la fascia sinistra resta di Spinazzola. In difesa confermato il trio Di Lorenzo-Rrahmani-Buongiorno. A centrocampo, Gilmour insidia Billing per sostituire l’infortunato Anguissa. Ancora indisponibili Neres e Mazzocchi.Probabile(3-5-2):Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Billing, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Raspadori, Lukaku.