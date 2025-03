Napoli-Inter le statistiche e i numeri del big match | Conte deve evitare un record negativo

Leggi su Sportface.it

Sabato primo marzo 2025, ore 18:00 stadio Diego Armando Maradona:. La partita che potrebbe indirizzare in maniera forte e decisa il campionato di Serie A 2024/2025, oppure che potrebbe lasciare tutto in sospeso favorendo il rientro dell’Atalanta e, hai visto mai, anche della Juventus di un Thiago Motta con l’acqua alla gola. In ogni caso, quella di questa sera, non può essere considerata una partita come tutte le altre. Antoniocontro Simone Inzaghi, Romelu Lukaku contro Lautaro Martinez, le ultime due squadre che sono riuscite a vincere lo Scudetto. Gli ingredienti per una grande partita ci sono tutti. L’ci arriva con un punto di vantaggio, 57 vs 56, ed un sorpasso maturato proprio la scorsa settimana con la vittoria dei nerazzurri sul Genoa e la sconfitta subita dalin casa del Como.