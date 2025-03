Terzotemponapoli.com - Napoli-Inter, le probabili scelte degli allenatori

Ildi Antonio Conte sfida la capolista, unica squadra italiana ancora in lotta su tre fronti (campionato, Champions e anche Coppa Italia dopo la qualificazione alle semifinali giunta in settimana). La squadra nerazzurra è prima in classifica dopo il sorpasso agli azzurri effettuato nel turno scorso. Nerazzurri a +1 sui partenopei che nelle ultime 4 partite di campionato hanno raccolto soltanto 3 punti, frutto di tre pareggi e dell’ultimo ko arrivato in casa del Como.che nelle ultime 4 partite ha raccolto due successi casalinghi e 2 sconfitte lontano dal Meazza. Al Maradona alle 18.00 va quindi in scena una primo test Scudetto per le due formazioni. Di seguito ledi Antonio Conte, che deve ovviare ad importanti assenze, e Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro perde dei rincalzi sulle fasce, ma ritrova un big, Marcus Thuram.