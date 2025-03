Terzotemponapoli.com - Napoli – Inter: le formazioni ufficiali

. Allo Stadio Diego Armando Maradona, sabato 1 marzo ore 18:00, si giocherà una delle partite più importanti della presente stagione.sarà un match aperto ad ogni pronostico, ma non decisivo per la lotta Scudetto. Qualsiasi sarà il risultato finale, le due squadre dovranno attendere per vedere delinearsi in modo chiaro il loro prossimo futuro e dare consistenza o meno alla speranza di vincere il massimo trofeo nazionale.Le due squadre – distanti un punto l’una dall’altra – si giocheranno la vetta della classifica. Gli azzurri sconfitti dal Como e scavalcati dall’all’ultima giornata, dovranno reagire per battere i nerazzurri per ritornare al vertice della classifica. Comunque si può tranquillamente definire ‘la partita dell’anno’Ilnon trova il successo da quattro gare in campionato (3N, 1S): una squadra di Antonio Conte non è mai rimasta per cinque match consecutivi senza vincere in Serie A; i partenopei, dopo la sconfitta contro il Como, se perdessero due gare di fila sarebbe la prima volta da dicembre 2023, in cui una delle due sconfitte fu proprio contro l’in casa (0-3).