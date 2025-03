Terzotemponapoli.com - Napoli-Inter: Inzaghi ‘tra’ Biasin e Varriale…

Milano chiama,risponde: di seguito le dichiarazioni di Simonerilasciate a Dazn. “Abbiamo avuto problemi, la squadra partenopea è cresciuta tanto, più fresco di noi, ci ha messo in difficoltà, all’87’ dovevamo essere più bravi in occasione del gol. Col cambio di Dimarco forzato perchè ha avvertito un indolenzimento, abbiamo dovuto spostare, ma i ragazzi hanno dato tutto quello che avevano, andiamo avanti, il campionato è equilibrato con squadre forti. Negli scontri diretti bisogna essere perfetti, non lo siamo stati, all’87’ dovevamo essere più reattivi, non dovevamo far entrare Lobotka in area, il gol è stato una conseguenza. Entrare in queste partite non è semplicissimo, i ragazzi hanno cercato di aiutarsi l’uno con l’altro, ilè cresciuto tanto fisicamente nel secondo tempo”.