Napoli Inter Inzaghi studia una novità in difesa? Le ultime in vista del match

di Redazioneunain? Leindeldello stadio Maradona, in programma oggi alle 18Cosi il Corriere dello Sport sulle possibili scelte diper il bigdi oggi traed:LE- «Tranne Sommer,avrebbe a disposizione tutto il suo undici titolare, almeno sulla carta. Ma se Thuram, smaltito il guaio alla caviglia, con tutta probabilità, dovrebbe partire dall’inizio, il tecnico nerazzurro stando unain: l’inserimento di Bisseck al posto di Pavard. Ieri, in allenamento, tra le varie prove, hanno giocato larghi pure Frattesi e Correa. Tuttavia, pur non essendo un laterale, Pavard, più di altri, si può adattare da esterno a tutta fascia: meglio quindi cautelarsi tenendolo in panchina, per poi lanciarlo a gara in corso.