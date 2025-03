Inter-news.it - Napoli-Inter, Inzaghi ne porta tre dalla Primavera! Ecco chi

Oggi è il giorno della verità: al Diego Armando Maradona va in scena lo scontro diretto per lo scudetto tra. Simonecon se tre giocatoridi mister Andrea Zanchetta.CONVOCAZIONE –distinta ufficiale di-Fiorentinaarrivano conferme sulle scelte di Simoneper la partita del pomeriggio della Prima Squadra. Siamo alle porte di, match-scudetto di questo momento della stagione, e l’allenatore piacentino si è affidato anche ai giovani per avere le spalle coperte nel corso della gara. Siederanno inizialmente in panchina, ma non è detto che vengano inseriti a partita in corso al Diego Armando Maradona.avrà a disposizione Alessandro Calligaris, Mike Aidoo e Matteo Cocchi. Solo uno di questi ha già fatto il suo esordio tra i grandi, ma in Coppa Italia.