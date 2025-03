Calciomercato.it - Napoli-Inter, infortunio Dimarco: esce dal campo zoppicante

Attorno al 50? di giocosi accascia a terra con palla a favore degli azzurri: problemi per Inzaghi,anche CalhanogluDura meno di un’ora di gioco la gara di, autore del gol del vantaggio in. L’esterno mancino di Simone Inzaghi è costretto a effettuare la sostituzione.Federico(LaPresse)Dopo un breve colloquio con staff sanitario,al 50? per fare spazio a Pavard. Nello stesso momento,anche Calhanoglu per Zielinski. Il turco nella prima frazione ha accusato un problema alla coscia, ma ha stretto i denti fino a pochi minuti dall’inizio del secondo tempo, quando poi ha alzato bandiera bianca per la contusione alla coscia.L’fa sapere cheha accusato una contrattura ai flessori della coscia destra. In ogni caso, entrambi saranno monitorati dallo staff nelle prossime ore in vista della gara di Champions League contro il Feyenoord.