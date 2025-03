Ilfattoquotidiano.it - Napoli-Inter, il pari non cambia la classifica ma gli umori: la squadra di Conte ha più fame, Inzaghi non sa gestire l’emergenza

Tutto in sospeso. Ilriprende meritatamente l’nel finale e il pareggio, forse il risultato più prevedibile per un match dalla posta troppo alta in palio, certifica che le due squadre si giocheranno il campionato fino all’ultimo. Lo spareggio scudetto però ha detto anche tantissime altre cose, senza nemmeno bisogno di ricorrere alle solite polemiche arbitrali, che sicuramente ci saranno per il rigore non fischiato su unvento di braccio di Dumfries molto controverso. La principale è che ildi Antonionon è finito, come poteva sembrare dopo le ultime quattro partite senza vittoria. L’astinenza si è allungata, ma questaha unaspaventosa che potrebbe spingerla fino a qualsiasi traguardo, oltre dei limiti che anche stasera, persino in una prestazione così commovente e positiva, sono sembrati evidenti.