Napoli-Inter e il ‘caso’ Lautaro Marotta attacca | Come se abbia commesso un crimine

Le parole del Presidente nerazzurro prima dello scontro diretto per lo Scudetto di scena al ‘Maradona’tuona. Prima di, il Presidente nerazzurro ha parlato a muso duro delbestemmia che ha coinvoltoMartinez. La Procura federale ha aperto un’inchiesta dopo l’esposto di ‘Fondazione Jidentità Bianconera’, rilevando il famoso audio che proverebbe l’imprecazione dell’argentino al termine dell’ultimo derby d’Italia.Caso bestemmiatuona: “Situazione stucchevole” (LaPresse) – Calciomercato.it“È una situazione molto stucchevole, sembra chechissà quale. Io credo alla sua versione, poi da uomo di sport rispetto gli iter processuali. Rimane anacronistico il fatto che il tutto sia partito da un esposto di non so quali tifosi.