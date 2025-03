Inter-news.it - Napoli-Inter è anche De Laurentiis contro Marotta! Modelli a confronto! – TS

si disputerà stasera 1 marzo alle ore 18 allo stadio Diego Armando Maradona. La sfida tra le due compagini sarà tra duevincenti nelle ultime stagioni in Italia.IL PUNTO –sarà il big match della ventisettesima giornata di Serie A. Le due squadre, separate da un punto nella classifica del Campionato italiano, presentano sia punti in comune che elementi di diversità tra loro. Innanzitutto, condividono due degli ultimi allenatori che hanno seduto sulle rispettive panchine: Luciano Spalletti e Antonio Conte. Entrambi hanno ricoperto un ruolo fondamentale per le due compagini al fine di tornare a sperare in un futuro luminoso. Il toscano ha riportato l’in Champions League, regalandosi poi ala gioia più gratificante della sua carriera: la conquista dello storico terzo scudetto del club partenopeo.