Napoli Inter Dimarco torna al gol su punizione! Ecco da quanto mancava

Appena terminato il primo tempo di Napoli Inter, partita attualmente ferma sull'1-0 per i nerazzurri, grazie ad un grandissimo gol su punizione di Federico Dimarco, che ha pennellato un pallone all'incrocio dei pali, imprendibile per Meret. Come riporta Opta, ritorno importante il gol su piazzato per i nerazzurri, che non segnavano da punizione dal 2022. Gol in una sfida al Bologna, sempre del solito Dimarco.

1 – L'Inter ha segnato un gol su punizione diretta in Serie A per la prima volta dal 9 novembre 2022 contro il Bologna, anche in quel caso rete di Federico Dimarco. Mattonella.