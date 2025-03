Inter-news.it - Napoli-Inter, Conte vede in Gilmour la possibile chiave del match! – CdS

è una sfida valida per la ventisettesima giornata di Serie A: di seguito gli ultimi aggiornamenti sulla partita, lato partenopeo.IL PUNTO –si fronteggeranno neldello Stadio Diego Armando Maradona stasera 1 marzo alle ore 18. Le compagini arrivano all’incontro con due umori diversi, stante la striscia negativa di 4 partite senza vittorie da parte degli azzurri, con l’che invece ha superato il Genoa per 1-0 nell’ultima sfida di campionato e staccato il pass per le semifinali di Coppa Italia grazie alla vittoria per 2-0 contro la Lazio. Un solo punto separa le due squadre nella classifica di Serie A, ragion per cui l’esito della gara di oggi potrebbe avere un peso specifico considerevole per gli equilibri futuri del Campionato.pensa a una novità a centrocampoL’IDEA – Instarebbe riflettendo sull’inserimento dal primo minuto di Billyal posto di Philip Biling, sulla base di una volontà ben precisa in merito al modo in cui approcciare al