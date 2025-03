Tvplay.it - Napoli-Inter, ancora tutto aperto in vetta: Billing colpisce e risponde a Dimarco

non si fanno troppo male, anche se il pareggio sta stretto sopratagli uomini di Conte. Inalla Serie A rimaneinvariato.Pareggial’, che nello scontro diretto contro ilha a lungo accarezzato l’idea di portarsi a casa l’a posta in gioco. Buona notizia a metà per Simone Inzaghi e i suoi: con questo risultato mantengono la testa della classifica, restando a +1 proprio sui partenopei del grande ex Antonio Conte. Vantaggio invariato anche sull’Atalanta terza, fermata su un sorprendente 0-0 poco prima contro il Venezia.in. (LaPresse) TvPlay.itMa resta il problema di una squadra che, pur da capolista e campione in carica, quest’anno non è mai riuscita a vincere uno scontro diretto in nessuna competizione.