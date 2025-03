Rompipallone.it - Napoli-Inter, allerta massima in città a causa di un invito social: la ricostruzione

La gara trapotrebbe vivere degli spiacevoli episodi prima che le due squadre scendano effettivamente in campo.La partita di oggi trapotrebbe essere la più importante del campionato, mancano solo dodici giornate al termine della Serie A e le due compagini sono distanziate da un misero punto. Conte incontra il suo passato, così come Lukaku, la speranza dei partenopei è che il belga possa tornare al goal. Dall’altra parte, c’è un altro centravanti che deve rispondere a delle critiche: Lautaro Martinez. Critiche non più dettate dagli scarsi risultati in campo ma per quanto accaduto nel finale della gara contro la Juventus, all’Allianz Stadium.Dalla gara trapotrebbe beneficiarne l’Atalanta che avendo ancora lo scontro diretto con i nerazzurri potrebbe rientrare nella corsa scudetto.