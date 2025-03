Terzotemponapoli.com - Napoli-Inter: a caldo Perillo e Lobotka

Leggi su Terzotemponapoli.com

, 1-1: di seguito il commento su Twitter del giornalista del Tgr Campania Antonello. “Ilha giocato una grande partita allo stadio Maradona riuscendo nel finale a sventare quello che sarebbe stato quasi un furto calcistico. L’non aveva fatto nulla per trovarsi in vantaggio, a parte il gran gol su punizione di Dimarco”. La passione di“Caricati da uno straordinario pubblico, gli azzurri hanno lottato su ogni pallone controllando per lunghi tratti il gioco e rendendosi più volte pericolosi.alla fine si registrano 19 tiri delcontro i sei della squadra di Inzaghi. Almeno cinque le occasioni clamorose fallite di un soffio, prima del meritato pareggio firmato dal neo entrato Billing. Bravo Conte nell’organizzare la squadra e nella gestione dei cambi.