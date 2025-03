.com - Napoli-Inter 1-1, non basta una perla di Dimarco: Billing salva Conte

toc (Adnkronos) – L’uomo che non ti aspetti rimette apposto le cose nel finale di. Finisce 1-1 al Maradona, con i padroni di casa che agguantano il pari all’87’ grazie al gol di Philipche pareggia lasu punizione dinella prima frazione, e consente alla squadra didi restare in scia dei nerazzurri e lasciare tutto invariato nella corsa scudetto. La formazione di Inzaghi sale così 58 punti, dopo aver cullato a lunghi tratti il sogno di fuga, con ilva a 57, e resta a -1, e anche l’Atalanta, resta a -3 dopo il pari con il Venezia. La squadra dici ha provato fino alla fine a trovare la via del gol, e dopo diverse occasioni non sfruttate, per la mancanza di precisione e una difesa, quella nerazzurra, senza troppe sbavature,ha trovato il tap-in giusto, per l’1-1 finale.