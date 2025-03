Inter-news.it - Napoli-Inter 1-1, le pagelle: Martinez ancora decisivo! Ma tra i pali

L’pareggia 1-1 contro ilnello scontro diretto valido per la ventisettesima giornata di Serie A. Altra grande prestazione tra iper Josep, che si oppone ben due volte agli avversari, ma sul terzo tiro ravvicinato non può nulla. Male Lautaro, così come tutto l’attacco. Inzaghi paga l’infortunio dell’ennesimo esterno e la confusione della squadra. JOSEP7,5 – Impegnato poche volte grazie allo straordinario lavoro svolto da tutta la difesa. L’unica volta però è quella decisiva sul missile di McTominay dalla distanza. Non la vede partire, ma si oppone!, le– DIFESAYANN BISSECK 6 – Sempre presente in difesa e nel primo tempo si propone bene in attacco, robusto e duro nei contrasti, la sua partita è di sacrificio così come per il resto del reparto.