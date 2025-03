Napoli-Inter 1-1 | il catenaccio nerazzurro viene infranto nei minuti finali

Leggi su Ilnerazzurro.it

Un pareggio maturato dopo un primo tempo equilibrato e una ripresa di grande sofferenza per l’. Federico Dimarco è stato protagonista nel bene e nel male: prima con una splendida punizione che ha portato in vantaggio i nerazzurri, poi con l’ennesimo infortunio muscolare che ha costretto Simone Inzaghi a rivedere l’assetto tattico per resistere alla pressione del.L’ha difeso con ordine fino al minuto 87, quando una respinta prodigiosa di Josep Martinez si è trasformata nell’assist perfetto per il tap-in di Philip Billing, che da pochi passi ha siglato il meritato pareggio per i partenopei. Un risultato che lascia invariata la situazione in vetta, con i nerazzurri ancora davanti di un soffio sulla squadra di Antonio Conte.La sfida del Maradona ha confermato una certezza: questo campionato sarà incerto fino all’ultimo.