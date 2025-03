Inter-news.it - Napoli-Inter 1-1, dalle statistiche emergono stanchezza e difficoltà!

Il risultato finale diè 1-1, deciso dai gol di Federico Dimarco e Philp Billing. Ledel match della 27ª giornata di Serie A disputato allo Stadio “Diego Armando Maradona” di Milano.LA PRESTAZIONE – Allo Stadio “Diego Armando Maradona” le squadra di Antonio Conte e Simone Inzaghi si danno battaglia, in un match che può dire tanto sul proseguo del campionato. Ma l’attesissimodella ventisettesima giornata di Serie A termina solo con un pareggio. A sbloccare la sfida sono i nerazzurri, grazie a una prodezza di Federico Dimarco. Il centrocampista nerazzurro batte Meret direttamente su calcio di punizione, decidendo il risultato fino all’87’. Proprio in quel momento arriva il gol di Philip Billing, che riporta tutto in parità. I nerazzurri escono dal Maradona solo con un punto ma, soprattutto, con altri infortuni.