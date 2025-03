Inter-news.it - Napoli-Inter 1-1: brutta ripresa e beffa finale, Billing fa pari all’88’

è terminata 1-1 allo Stadio Diego Armando Maradona. Il film dello scontro diretto per l’appassionante corsa allo scudetto. Questo quello che è successo nel primo tempo.– Se nel primo tempo, il match è molto equilibrato, tant’è che serve una magia di Federico Dimarco a rompere il ghiaccio, nellal’soffre tremendamente il forcing del, che si riversa in avanti sin dai primi minuti alla ricerca del pareggio. Dopo dieci minuti, Simone Inzaghi cambia Federico Dimarco e Hakan Calhanoglu per problemi fisici, facendo entrare al loro posto Benjamin Pavard nell’inusuale posizione di laterale destro e l’ex Piotr Zielinski. Come già provato in settimana negli ultimi scampoli di-Lazio di Coppa Italia, i nerazzurri si dispongono col 4-4-2. Ildomina territorialmente il secondo tempo, spaventando Josep Martinez al 57? con la conclusione di Stanislav Lobotka.