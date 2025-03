Napolipiu.com - Napoli-Inter 1-1: Billing risponde a Dimarco, pari al Maradona

Leggi su Napolipiu.com

1-1:al">Il big match della 27ª giornata di Serie A trasi chiude intà: 1-1 al Diego Armando. Apre le marcature Federicocon una punizione perfetta nel primo tempo, ma la squadra di Antonio Conte trova il pareggio nel finale con Philip, abile a ribadire in rete dopo una respinta di Martinez.Primo tempo:illumina, ilsprecaLa partita si accende dopo 23 minuti, quando Federicosblocca il risultato con un sinistro magistrale su punizione che non lascia scampo a Meret. L’prova a consolidare il vantaggio e sfiora il raddoppio sempre con, che scappa sulla sinistra e conclude trovando la deviazione in angolo. Ilfatica a costruire occasioni limpide, ma cresce nel finale di frazione con un tentativo in rovesciata di Raspadori, murato da Bastoni, e un destro di Lukaku, sul quale lo stesso difensore nerazzurro compie unvento decisivo.