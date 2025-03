Terzotemponapoli.com - Napoli-Inter 1-1 – Billing risponde a Di Marco

Leggi su Terzotemponapoli.com

– Cronaca e tabellino della partitaCRONACAfinisce 1-1 –a Di. Ilrimane attaccato all’ad una sola lunghezza. Per lunghi tratti é ila fare la partita. L’si limita a difendere ad oltranza, possesso palla e occasioni da rete nettamente a favore degli Azzurri. Finisce 1-1 l’attesissima sfida scudetto tra. I nerazzurri la sbloccano al 22? con una magia di Disu calcio di punizione, ma poi calano vistosamente nella ripresa e dopo una lunga sofferenza vengono raggiunti dalla zampata del neo entrato(87?), che evita a Conte il secondo ko consecutivo e impedisce a Inzaghi di andare in fuga. L’resta in vetta a +1, ma la lotta per il titolo è più viva che mai.Polemiche sui social per un episodio avvenuto nel primo tempo di, con i tifosi azzurri che hanno protestato per un mancato calcio di rigore.